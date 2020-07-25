شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على مكة حتى التاسعة مساءً والان نبدء بالتفاصيل
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات والخرمة الكامل والمويه وتربه ورنية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
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