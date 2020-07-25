فيديو.. من هو كريس بطل فيديو محمد صلاح وابنته مكة؟

أشعلت مكة، نجلة النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الطائر، موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، بعد ظهورها في مقطع فيديو، أثناء إجراء بعض التدريبات البدنية لوالدها.

ويعيش صلاح لحظات مميزة هذه الأيام بعد رفع فريقه لكأس الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا.

واحتفل ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في مباراة فريقه الأخيرة هذا الموسم على ملعب "أنفيلد" ضد تشيلسي مساء الأربعاء الماضي، وهي المواجهة التي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 5-3، ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة.

ومنح الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق، راحة للاعبيه يوم الخميس، لكن محمد صلاح استغل اليوم في القيام بعدة تدريبات بدنية رفقة ابنته الكبرى "مكة".

ونشر صلاح مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام"، يظهر قيام ابنته بمساعدته في القيام بتدريبات الاستشفاء وهي تقول: "أقوم بما كان يفعله كريس".

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بعض تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ربطوا بين كريس والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، لكن مصدر مقرب من اللاعب قال إن المقصود هو أحد أفراد الجهاز الفني لليفربول.

من هو كريستوفر روهربيك؟

وقصدت مكة الألماني كريستوفر روهربيك، أخصائي العلاج الطبيعي بليفربول.

ويبلغ كريس 42 عاما، ويعمل ضمن الجهاز الفني لمواطنه يورجن كلوب، علما أنه انضم إلى ليفربول عام 2017، بعد 14 عاما من العمل داخل نادي ماينز الألماني.

وكان كريس عمل سابقًا مع يورجن كلوب خلال فترة تدريب الأخير للنادي الألماني، واشتهر بأسلوبه فيما يخص جلسات العلاج الطبيعي للاعبي ليفربول، والتي ساعدت الفريق بصورة واضحة على تحقيق النجاحات في الموسم الماضي والحالي.