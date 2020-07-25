شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الفريح يوضح " أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الفريح، أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها.
وقال الفريح خلال برنامج " الركن الخامس " إن ذبح الأضحية بعد أداء صلاة عيد الأضحى، أفضل من التصدق بثمنها، مبيناً أن الله يريد من العبد التقرب إليه بمباشرة الذبح بنفسه.
واستشهد الفريح بقول الله تعالى: " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم " .
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