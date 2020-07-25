شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الفريح يوضح " أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الفريح، أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها.

وقال الفريح خلال برنامج " الركن الخامس " إن ذبح الأضحية بعد أداء صلاة عيد الأضحى، أفضل من التصدق بثمنها، مبيناً أن الله يريد من العبد التقرب إليه بمباشرة الذبح بنفسه.

واستشهد الفريح بقول الله تعالى: " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم " .