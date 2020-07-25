شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوتة اليوم وغدا على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، وليلة الأحد، سقوط أمطار متفاوتة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة شمال غربها وغربها ومناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والربع الخالي ونجران.
كما توقع أجواء شديدة الحرارة على كل من: المنطقة الشمالية، والجوف، وشمال الشرقية، ورياح متوسطة السرعة على الشرقية والوسطى والساحل الغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: أمطار متفاوتة اليوم وغدا على عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.