شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفاوتة اليوم وغدا على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، وليلة الأحد، سقوط أمطار متفاوتة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة شمال غربها وغربها ومناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والربع الخالي ونجران.

كما توقع أجواء شديدة الحرارة على كل من: المنطقة الشمالية، والجوف، وشمال الشرقية، ورياح متوسطة السرعة على الشرقية والوسطى والساحل الغربي.