شكرا لمتابعة خبر عن حكم نهائي ضد مغردة أساءت لكوثر الأربش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت عضو مجلس الشوري كوثر الأربش، تصديق المحكمة على حكم نهائي بتعزير مغردة أساءت لها. أعلنت عضو مجلس الشوري كوثر الأربش، تصديق المحكمة على حكم نهائي بتعزير مغردة أساءت لها. وأوضحت الأربش أنها قد تعرضت لحملة تشويه كبيرة وتخوين، استمرت لمدة عام. وأشارت إلى أن الحكم الصادر تضمن إغلاق حساب المغردة، قائلة: " جرت العادة أن يُنتقد عضو الشورى لتوصية لم تمثل الناس، أو تقصير في عمله، لكن أن تتسم هجمة بالقذف،الشتائم، الصريحة، التهديد، التشكيك بالنزاهة، التخوين، الاستهزاء، التحقير، وتشويه السمعة، والأدهى من ذلك حين ينالون من ابنك الشهيد، كل ذاك بسبب رأي مختلف في قضية اجتماعية، لذا كان لابد من اتخاذ موقف " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكم نهائي ضد مغردة أساءت لكوثر الأربش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.