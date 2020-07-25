مقالات تاريخية للكاتب طلال الطريفي تفضح الدعاية العثمانية @AltorifiTalal

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???? | مقالات تاريخية وشيقة نشرتها الشرق الأوسط للكاتب السعودي ✍???? طلال الطريفي Advertisements ???? المقالات فضحت الدعاية العثمانية العقيمة تجاه السعودية وكشفت بكل وضوح ماضيهم الأسود في الجزيرة العربية وتسلقهم على التاريخ وإهمالهم للحرمين الشريفين وكذبهم وتزييفهم لحقيقة رواق عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرها من الموضوعات التي حاولت الآلة الإعلامية التركية خلق الأساطير حولها ????

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