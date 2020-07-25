إلزام مقاول بإعادة سفلتة طريق وتحميله التكاليف في المدينة المنورة

لعدم تحقيق الجودة المطلوبة..
ألزمت أمانة المدينة المنورة أحد مقاولي مشاريع السفلتة بمنطقة العزيزية بكشط وإعادة أعمال السفلتة للطريق، والذي نفذه مؤخرًا وتحميله التكاليف المالية لذلك، بعد ظهور ملاحظات فنية بالطريق أكدتها اختبارات الجودة.
وكشفت الأمانة عن أنها ألزمت المقاول، بكشط أجزاء من طريق الربيع الانصاري بمنطقة العزيزية الذي يبلغ طوله 1350 مترًا، ويتراوح عرض الكشط ما بين 8 و14 مترًا، وإعادة تنفيذ أعمال السفلتة وفق المواصفات الفنية المعتمدة .
وأكدت أمانة المنطقة أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من حرصها على تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع الخدمية، وأهمية تحقيق الجودة المطلوبة في جميع المشاريع المنفذة.
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