بالصور.. بلدية صبيا تستكمل مشاريع نزع الملكية

قامت بلدية محافظة صبيا بنزع ملكية خمسة عقارات بمبلغ إجمالي 5,130,788 ريال، وأزالتها تمهيدًا لاستكمال المتبقي وتوسعة وتنظيم هذه الشوارع. يأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ مشاريع نزع الملكية للعقارات المتسببة في عرقلة الحركة المرورية وتقديم الخدمات البلدية وتنظيم الشوارع. من جانبه أوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي دغريري، أنه تنظيمًا للشوارع وتسهيلًا لتقديم الخدمات البلدية بشكل أفضل تمت إزالة خمسة عقارات ضمن خطة متتابعة لإنفاذ شارعي الملك فيصل والملك خالد وسط البلد وربطها بالطرق الرئيسية.

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