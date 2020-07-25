بدء إصدار تصاريح الذبح للمطابخ إلكترونيًّا في مكة

بدأت أمانة العاصمة المقدسة تلقي طلبات إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ الأهلية إلكترونيًّا، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الأمانة.

وتهدف خدمة تصاريح الذبح المؤقتة إلى تقنين آلية استخراج التصاريح للمطابخ الأهلية بمكة المكرمة والسماح بمزاولة نشاط الذبح مؤقتًا خلال يوم عيد الأضحي المبارك وأيام التشريق من شهر ذي الحجة؛ تسهيلًا وتيسيرًا على المستفيدين وتوفير الخيرات المتعددة لهم.

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وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بمكة المكرمة، تجنُّب مواقع الذبح العشوائي، والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها من قبِل الأمانة بالذبح خلال الفترة المحددة؛ لضمان التأكّد من سلامة الأضاحي وخلوّها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية.

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