السعودية اليوم / "الأرصاد" : أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم .

// انتهى //

07:08ت م

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