السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 113 إصابة جديدة بفيروس

ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 86 حالة وافدة.

وجاءت الزيادة في الحالات الوافدة مع ارتفاع معدلات الإصابة بين العمال الكوريين الجنوبيين العائدين من العراق يوم الجمعة وبحارة روس.

// انتهى //

07:05ت م

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سيئول 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 14092، وفقا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 86 حالة وافدة.وجاءت الزيادة في الحالات الوافدة مع ارتفاع معدلات الإصابة بين العمال الكوريين الجنوبيين العائدين من العراق يوم الجمعة وبحارة روس.// انتهى //07:05ت م0010

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