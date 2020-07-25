السعودية اليوم / الصين تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية أن من بين الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها حتى منتصف ليل الجمعة، هناك خمسة إصابات وافدة من الخارج.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالمرض لتستقر حصيلة الوفيات في الصين عند 4634 وفاة.

// انتهى //

06:19ت م

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بكين 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).وأوضحت لجنة الصحة الوطنية أن من بين الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها حتى منتصف ليل الجمعة، هناك خمسة إصابات وافدة من الخارج.ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالمرض لتستقر حصيلة الوفيات في الصين عند 4634 وفاة.// انتهى //06:19ت م0008

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