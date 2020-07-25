السعودية اليوم / الاتحاد الأفريقي يحث على صياغة اتفاق ملزم بشأن سد النهضة



أديس أبابا 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

دعا الاتحاد الأفريقي، مساء اليوم، أطراف التفاوض بشأن سد النهضة إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص قانون ملزم بشأن بدء وتشغيل السد.

جاء ذلك في بيان للاتحاد حول القمة الاستثنائية الثانية لمكتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بشأن قضية السد الإثيوبي، التي عُقدت يوم 21 يوليو الجاري.

وأفاد بيان الاتحاد أن اجتماع مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي وافق على عملية وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن صياغة اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، الذي ينبغي أن يتضمن اتفاقية شاملة بشأن التطورات المستقبلية بخصوص نهر النيل الأزرق.

وأضاف أن الاتحاد حث الأطراف، وبدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي على العمل بصورة سريعة على وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

ولفت البيان النظر إلى أن جمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، ستتواصل مع الأطراف بشأن جلسة المفاوضات الثلاثية المقبلة، لمعالجة القضايا القانونية والتقنية العالقة بشأن السد.

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