السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من ألف حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

سجلت البرازيل 55891 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم: إن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى مليونين و 343366 ، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 85238.

وأشارت الوزارة إلى تعافي مليون و 592281 شخصاً من المرض.

وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.

// انتهى //

02:31ت م

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برازيليا 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت البرازيل 55891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1156 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم: إن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى مليونين و 343366 ، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 85238.وأشارت الوزارة إلى تعافي مليون و 592281 شخصاً من المرض.وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.// انتهى //02:31ت م0205

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