السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



نواكشوط 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

سجلت موريتانيا 49 إصابة جديدة بفيروس

وأشار مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم إلى أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 448 تحليلاً مخبريًا، لافتًا الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 4206 متعاف إثر تسجيل 120 حالة شفاء.

وأفاد أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر عدد المتوفين عند 156 شخصاً.

// انتهى //

02:14ت م

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نواكشوط 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت موريتانيا 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 6116 حالة مؤكدة.وأشار مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم إلى أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 448 تحليلاً مخبريًا، لافتًا الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 4206 متعاف إثر تسجيل 120 حالة شفاء.وأفاد أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر عدد المتوفين عند 156 شخصاً.// انتهى //02:14ت م0203

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