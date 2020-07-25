شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..الأعمال النهائية بطريق جدة- مكة الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثقت مجموعة من الصور، الأعمال النهائية الجاري تنفيذها في تقاطع طريق جدة مكة المباشر الجديد، مع طريق بريمان هدى الشام، تمهيداً لفتح الطريق للحركة المرورية.

ويُعدُّ الطريق الجديد أسرع الطرق المؤدية من مدينة جدة إلى مكة المكرمة، ويستغرق زمن وصول الرحلة قرابة 35 دقيقة فقط لقطع كامل المسافة.

ويسهل الطريق حركة وصول الحجاج والمعتمرين خلال موسمَي الحج والعمرة، ويجنبهم الزحام، خاصة في طريق الحرمين.

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