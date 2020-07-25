مقطع لعبد الرحمن بن مساعد يتلو القرآن بالمدرسة قبل 40 عاما

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد مقطعا قديما له، ظهر خلاله يتلو آيات قرآنية في حفل مدرسي قبل 40 عاما. نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد مقطعا قديما له، ظهر خلاله يتلو آيات قرآنية في حفل مدرسي قبل 40 عاما. وأوضح ابن مساعد أن صديق له أرسل المقطع، مشيرا إلى أنه يعود لحفل نهاية العام الدراسي لمدارس الرياض الأهلية عام 1401هـ.

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