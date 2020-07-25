شكرا لمتابعة خبر عن مقطع لعبد الرحمن بن مساعد يتلو القرآن بالمدرسة قبل 40 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد مقطعا قديما له، ظهر خلاله يتلو آيات قرآنية في حفل مدرسي قبل 40 عاما.
وأوضح ابن مساعد أن صديق له أرسل المقطع، مشيرا إلى أنه يعود لحفل نهاية العام الدراسي لمدارس الرياض الأهلية عام 1401هـ.
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