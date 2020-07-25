شكرا لمتابعة خبر عن المحامي سعود بن قويد: " لا تتركون خالد الدوسري " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشن سعود بن متعب بن قويد محامي المعتقل خالد الدوسري، وسمًا بعنوان " لا تتركون خالد الدوسري " ،داعيا للتضامن معه.

وكان بن قويد قد كشف عن وثيقة هامة تثبت براءة الدوسري، موضحا أن الخطوة التالية هي الانتقال لنشر تسجيلات فيديو تثبت براءتة في وقت قريب، لإثبات مدى المؤامرة التي تعرض لها -على حد قوله-.

Advertisements

وسبق وصرح محامي خالد الدوسري بأن قضيته أجتمع فيها: عدم النزاهة القضائية، عدم الشفافية الإعلامية، عدم الكفاءة الدفاعية، عدم المتابعة القانونية.