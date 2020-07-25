حفل زواج بالسعودية يتبدل من فرح إلى حزن والسبب “سناب شات” !

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تسبب السناب شات بالسعودية بتبديل حال الفرح إلى حزن لحفل زواج و التي تسببت به أحد مشاهير السناب شات التي تدعى “هيون” حين قامت بنشر صورة بالخطأ لزوجة إبنها خلال حفل زواجهم ، حيث تم تداول تلك الصورة بوسائل التواصل الإجتماعي لأشخاص استغلوا هذا الموقف للمتاجرة به.

على ضوء ذلك قامت والدة العريس التي تسبب خطأها بذلك والدتها وصديقاتها من رواد مواقع التواصل حذف صورة العروس التي تم نشرها بالخطأ عن طريق السناب ، حيث أفادت إلى أن حفل الزواج انقلب إلى حزن .

و بحسب (المرصد) غادر جميع الحضور حفل الزواج ، ووثق مقطع فيديو القاعة وهي بكامل ترتيباتها وكذلك الطعام لم يقترب منه أحد .

وهددت مشهورة سناب الجوهرة الفدا كل من قام بنشر الصورة بمقاضاته لما تسبب فيه من تخريب لحفل الزواج وحزن عم الجميع .

فيما هاجمت هيون كل من نشر الصورة قائلة : ” إيش الإنجاز اللي سويته؟ ابني راكان انصدم في الشارع من اللي حصل وأم البنت تعبانة” .