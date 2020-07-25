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جمعية الملك عبدالعزيز تطلق خدمة الإضاحي .. رابط الخدمة و التفاصيل

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أطلقت جمعية الملك عبدالعزيز خدمة الأضاحي إلكترونياً مع قدوم عيد الأضحى المبارك  وتماشياً مع  الإجراءات الإحترزاية لفيروس حيث  يمكن للجميع أن يقوموا بشراء أضحيتهم وهم في منازلهم دون مواجهة المخاطر في ظل هذه الجائحة و يمكن إتمام عملية شراء الأضحية عبر الموقع الرسمي الخاص بالجمعية و ستتولى الجمعية توزيع الأضاحي عنهم و كل ذلك و هم في منازلهم وذلك عبر النقر على مربع الشراء بالأسفل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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