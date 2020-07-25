بالصور.. وصول أولى دفعات حجاج بيت الله الحرام إلى جدة

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام القادمين من القصيم، ممن وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام 1441هـ.

وكان في استقبال ضيوف الرحمن، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الدكتور حسين الشريف، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عصام بن فؤاد نور.

ولضمان سلامة ضيوف الرحمن، وفرت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع إدارة المطار، مسارًا خاصًا للحجيج لدى وصولهم؛ لإنهاء الإجراءات وتطبيق جميع الاشتراطات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة، وفق الخطط الاستثنائية لتنفيذ حج 1441هـ.

وبعد إنهاء إجراءات السفر توجه الحجيج إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة، الذي تشرف عليه بشكل مباشر وزارة الحج والعمرة؛ حيث جهزت الوزارة مقرًا سكنيًّا متكاملًا في العاصمة المقدسة، بدءًا من الرابع حتى الثامن من ذي الحجة، قبل ذهابهم إلى مشعر منى، وخصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة.

Advertisements

وأكد الدكتور حسين الشريف، حرص وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على توفير جميع السبل وتقديم الخدمات كافة للحجيج الواصلين، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وعبّر الحجاج عن خالص امتنانهم على الخدمات والتسهيلات والاهتمام المُقدم لهم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مبدين سعادتهم الغامرة؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج هذا العام بتطبيق أعلى وأدق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مثمنين جهود وزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن.

اقرأ ايضا

وزير الحج: لدينا خطط استثنائية تضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية

السديس: لا يوجد بقعة في العالم أكثر تعقيمًا وتطهيرًا من المسجد الحرام