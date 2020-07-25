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رياح وأتربة في الشرقية.. تعرف على طقس المملكة اليوم

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تشهد مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، تكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وفق الهيئة.

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