، بتوقيع "نيمار".. باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس فرنسا ،

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توج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه على سانت إتيان 1/ صفر اليوم، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على ملعب "دو فرانس" في العاصمة باريس.
وحقق سان جيرمان اللقب للمرة 13 في تاريخه، ليبتعد بفارق ثلاثة ألقاب عن مارسيليا صاحب المركز الثاني في ترتيب أكثر الأندية فوزاً باللقب.
وسجل البرازيلي نيمار هدف المباراة الوحيد لباريس في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.
وبذلك أضاف سان جيرمان اللقب الثاني له خلال الموسم الجاري، بعد أن فاز بلقب الدوري بقرار من الاتحاد الفرنسي والرابطة بعدم استكمال الموسم ومنح الفريق الباريسي اللقب كونه متصدر الترتيب حينما توقفت البطولة في شهر مارس الماضي.
كأس فرنسا لكرة القدم باريس سان جيرمان
بتوقيع "نيمار".. باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس فرنساصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-25
توج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه على سانت إتيان 1/ صفر اليوم، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على ملعب "دو فرانس" في العاصمة باريس.
وحقق سان جيرمان اللقب للمرة 13 في تاريخه، ليبتعد بفارق ثلاثة ألقاب عن مارسيليا صاحب المركز الثاني في ترتيب أكثر الأندية فوزاً باللقب.
وسجل البرازيلي نيمار هدف المباراة الوحيد لباريس في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.
وبذلك أضاف سان جيرمان اللقب الثاني له خلال الموسم الجاري، بعد أن فاز بلقب الدوري بقرار من الاتحاد الفرنسي والرابطة بعدم استكمال الموسم ومنح الفريق الباريسي اللقب كونه متصدر الترتيب حينما توقفت البطولة في شهر مارس الماضي.
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
01:02 AM
أضاف اللقب الثاني له خلال الموسم الجاري
توج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه على سانت إتيان 1/ صفر اليوم، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على ملعب "دو فرانس" في العاصمة باريس.
وحقق سان جيرمان اللقب للمرة 13 في تاريخه، ليبتعد بفارق ثلاثة ألقاب عن مارسيليا صاحب المركز الثاني في ترتيب أكثر الأندية فوزاً باللقب.
وسجل البرازيلي نيمار هدف المباراة الوحيد لباريس في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.
وبذلك أضاف سان جيرمان اللقب الثاني له خلال الموسم الجاري، بعد أن فاز بلقب الدوري بقرار من الاتحاد الفرنسي والرابطة بعدم استكمال الموسم ومنح الفريق الباريسي اللقب كونه متصدر الترتيب حينما توقفت البطولة في شهر مارس الماضي.
، بتوقيع "نيمار".. باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس فرنسا ،
المصدر : الخليج 365
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