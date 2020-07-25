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محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على ضيفه العدالة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
تناوب على تسجيل أهداف الشباب البرازيلي سيبا وعبدالله الحمدان والنجم الكولومبي أسبيريا وعبدالمجيد الصليهم وضيدان المطيري.
وخاض الشباب المباراة بتشكيل مكون من: "فاروق بن مصطفى، عبد الله الشامخ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، علي مجرشي، ألفريد ندياي، ناصر العمران، سيبا، جوانكا، عبدالله الحمدان، ماخيتي ديوب".الشباب العدالة
الشباب يقسو على العدالة بخماسيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-24
حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على ضيفه العدالة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
تناوب على تسجيل أهداف الشباب البرازيلي سيبا وعبدالله الحمدان والنجم الكولومبي أسبيريا وعبدالمجيد الصليهم وضيدان المطيري.
وخاض الشباب المباراة بتشكيل مكون من: "فاروق بن مصطفى، عبد الله الشامخ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، علي مجرشي، ألفريد ندياي، ناصر العمران، سيبا، جوانكا، عبدالله الحمدان، ماخيتي ديوب".
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
11:45 PM
حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على ضيفه العدالة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
تناوب على تسجيل أهداف الشباب البرازيلي سيبا وعبدالله الحمدان والنجم الكولومبي أسبيريا وعبدالمجيد الصليهم وضيدان المطيري.
وخاض الشباب المباراة بتشكيل مكون من: "فاروق بن مصطفى، عبد الله الشامخ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، علي مجرشي، ألفريد ندياي، ناصر العمران، سيبا، جوانكا، عبدالله الحمدان، ماخيتي ديوب".
، الشباب يقسو على العدالة بخماسية ،
المصدر : الخليج 365
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