السعودية | عبدالعزيز الذيابي يحتفل بزواجه

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:16 صباحًا, 25 يوليو 2020 م المناطق -الرياض احتفل الشاب عبدالعزيز بن مريزيق الذيابي بزواجه وسط احتفال عائلي خاص تماشيًا مع القرارات بمنع التجمعات في المناسبات.

وعبر “الذيابي” عن خالص شكره وتقديره لكل من شاركه فرحة الزواج سواء كان حضوريا أو من خلال التهنئة بالهاتف سائلا المولى عز وجل أن يديم الأفراح على كافة المسلمين.

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