شكرا لقرائتكم خبر عن 386 عربة كهربائية لخدمة الحجاج بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 386 عربة كهربائية، منها 113 عربة كهربائية مفردة، و263 عربة مزدوجة، و10 عربات «vip»، وسخّرت كافة إمكاناتها؛ لتوفير كل ما يسهل على الحجاج أداء المناسك بكل يُسر وسهولة، وذلك ضمن الخطة التشغيلية لرئاسة الحرمين في حج هذا العام.

خدمات تشغيلية

جاء ذلك ضمن المحور الخدمي والتشغيلي والهندسي والمعني بالإشراف على الخدمات التشغيلية المقدمة في المسجد الحرام ومرافقه، ووضعت الإدارة المعنية بخدمات التنقل بالحرم المكي الشريف مسارات وحواجز بين المسارات، إضافةً إلى توفير العربات، ووضع ملصقات أرضية توضح نقاط البيع للعربات الكهربائية واليدوية، وتطبيق وسائل السلامة، وتفعيل تطبيق خاص لشراء التذاكر الإلكترونية للعربات الكهربائية؛ لتخفيف الازدحام، وتسهيل استلام العربات.

دفع إلكتروني

وفعّلت الإدارة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للعربات عبر الإنترنت، والبطاقات، والهاتف الذكي، واستخدام آليات التحقق من التذاكر للعربات الكهربائية بدون تلامس «الأشعة تحت الحمراء، ماسحات رمز الاستجابة السريعة»، إضافةً إلى وجود 63 عاملًا من القوى العاملة للعربات الكهربائية والمتواجدين على مدار الساعة في نقاط البيع والتسليم للعربات.