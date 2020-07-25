شكرا لقرائتكم خبر عن 386 عربة كهربائية لخدمة الحجاج بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل
خدمات تشغيلية
جاء ذلك ضمن المحور الخدمي والتشغيلي والهندسي والمعني بالإشراف على الخدمات التشغيلية المقدمة في المسجد الحرام ومرافقه، ووضعت الإدارة المعنية بخدمات التنقل بالحرم المكي الشريف مسارات وحواجز بين المسارات، إضافةً إلى توفير العربات، ووضع ملصقات أرضية توضح نقاط البيع للعربات الكهربائية واليدوية، وتطبيق وسائل السلامة، وتفعيل تطبيق خاص لشراء التذاكر الإلكترونية للعربات الكهربائية؛ لتخفيف الازدحام، وتسهيل استلام العربات.
دفع إلكتروني
وفعّلت الإدارة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للعربات عبر الإنترنت، والبطاقات، والهاتف الذكي، واستخدام آليات التحقق من التذاكر للعربات الكهربائية بدون تلامس «الأشعة تحت الحمراء، ماسحات رمز الاستجابة السريعة»، إضافةً إلى وجود 63 عاملًا من القوى العاملة للعربات الكهربائية والمتواجدين على مدار الساعة في نقاط البيع والتسليم للعربات.
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