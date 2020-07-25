شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: 160 جنسية يمثلون كافة الحجاج المقيمين والان نبدء بالتفاصيل
وقال نائب وزير الحج والعمرة، إن هناك 160 جنسية يمثلون كافة الحجاج المقيمين الذين وقع الاختيار عليهم لأداء فريضة حج هذا العام"، مؤكدًا عدم وجود أي تفاضل في عملية الاختيار إلا من ناحية المعايير الصحية التي وضعتها الجهات الصحية المعنية.
وذكر الدكتور مشاط، أن اختيار الحجاج المقيمين كان من خلال البوابة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن وزارة الحج والعمرة بدأت في تنفيذ خططها التنفيذية والتفصيلية لتنظيم موسم حج هذا العام منذ وقت مبكر، والذي يأتي في ظروف استنثنائية بسبب جائحة كورنا، مؤكدًا أخذ كافة التدابير الصحية والأمنية والتنظيمية لإقامة شعيرة الركن الخامس من أركان الإسلام بسلام وأمان.
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