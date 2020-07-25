شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء خادم الحرمين الشريفين.. فرحة وطن والان نبدء بالتفاصيل

رفع أصحاب السمو أمراء المناطق ونوابهم والوزراء ونوابهم ورؤساء المؤسسات الحكومية، آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله-، داعين الله أن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين ثوب الصحة والعافية، وأن يمد في عمره، ويديمه ذخراً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية.

أمير الشرقية: الدعوات الصادقة لم تتوقف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بعد أن تكللت العملية الجراحية التي أجريت لمقامه الكريم بالنجاح.

وقال سموه في برقيته: «باسمي وباسم أهالي المنطقة الشرقية نرفع الأكف شكراً للمولى عز وجل على من به عليكم سيدي من نجاح للعملية الجراحية إثر العارض الصحي الذي ألم بكم، فمنذ دخولكم -رعاكم الله- للمستشفى، والدعوات الصادقة لم تتوقف، والقلوب تتوق إلى سماع هذه البشرى السعيدة، التي أزاحت عنا الهم والغم، واستبشرنا بها»، مضيفاً سموه «أبناؤكم سيدي تغمرهم الفرحة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لمقامكم الكريم، ودعواتهم لكم سيدي بأن يمن الله عليكم بلباس الصحة والعافية دوماً، وأن يحفظكم قائداً ملهماً موفقاً مسدداً، تسيرون ببلادنا وأمتنا الإسلامية إلى العلياء، وتنيرون ببصيرتكم الثاقبة وحكمتكم النيرة الدروب إلى كل خير».

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمد في عمره، ويمده بالعون والتأييد، وأن يديمه ذخراً وسنداً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يوفق سمو ولي العهد الأمين.

نائب أمير الشرقية: الفرحة والبهجة تعم المملكة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها مقامه الكريم.

وقال سموه في برقيته: «نحمد الله أن من عليكم سيدي بالسلامة، وكتب لكم الشفاء، فمنذ دخولكم للمستشفى والدعوات ترافقكم بأن تحفكم عناية الرحمن، وأن يلبسكم الله لباس الصحة والعافية»، مضيفاً سموه: «الفرحة والبهجة تعم المملكة بشفائكم سيدي»، ومختتماً بسؤال المولى -عز وجل- بأن يتمم لخادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- الشفاء العاجل، ويقر عين شعبه برؤيته سالماً معافى.

وزير الداخلية: أدامك الله ذخرا للإسلام والمسلمين

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -أيده الله-.

وسأل سموه الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يطيل في عمره، وأن يديمه ذخراً للإسلام والمسلمين. كما رفع سمو وزير الداخلية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين.

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«الفيصل»: حفظكم الله أبا وقائدا

قال الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في تهنئته: «لقد عمت مشاعر الفرح والسرور أبناءكم المواطنين بكل حب وولاء وهم يبتهلون إلى الله عز وجل أن يحفظكم برعايته وعنايته، سائلين المولى -عز وجل- أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية»، حفظكم الله سيدي أباً وقائدًا وخادماً للحرمين الشريفين وذخراً للأمتين العربية والإسلامية.

محافظ الأحساء: أمد الله القيادة بتوفيقه ومعونته

هنأ الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، شعب المملكة من مواطنين ومقيمين بتلك المناسبة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، ويتمم عليه الشفاء، ويحفظ ولي عهده الأمين.

أمير المدينة المنورة: ترابط وثيق بين القيادة وأبناء الوطن

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في برقيته، بمشاعر السعادة والسرور التي عبّر عنها المواطنون والمواطنات من أبناء المنطقة والتي ترسم صوراً من ملامح الترابط الوثيق بين قيادة البلاد المباركة وتجسد نموذجاً اجتماعياً في مضامينها من المحبة والولاء التي يُكنّها أبناء الوطن لقيادتهم.

محافظ حفر الباطن: متعك الله بالصحة والعافية

أكد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، في برقيته، على فرحة الجميع بنجاح عملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، مبتهلا للمولى القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يديمه عزاً لوطننا الحبيب وذخرًا للإسلام والمسلمين.

رئيس أمن الدولة: حفظ الله للمملكة قائدها

دعا رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، في برقيته، المولى -عز وجل- أن يحفظ للمملكة قائدها، وأن يديم عليه الصحة والعافية.