شكرا لقرائتكم خبر عن 861719 مستفيدا من مكافحة حمى الضنك بعدن والان نبدء بالتفاصيل

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك في محافظة عدن، ويستهدف مديرياتها الثماني على مدى 5 أشهر، ويستفيد منه 861.719 فردًا.

وسيجري بموجب المشروع تنفيذ حملات الرش الضبابي وشفط المياه الراكدة والمستنقعات المائية لجميع مديريات محافظة عدن، بهدف مكافحة البعوض الناقل للعديد من الأمراض ومنها حمى الضنك.

وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية د. علي الوليدي إن المشروع يمثل أهمية بالغة في مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك، مثمنًا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة للقطاع الصحي في بلاده ضمن الاعمال الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.