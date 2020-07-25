861719 مستفيدا من مكافحة حمى الضنك بعدن

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وسيجري بموجب المشروع تنفيذ حملات الرش الضبابي وشفط المياه الراكدة والمستنقعات المائية لجميع مديريات محافظة عدن، بهدف مكافحة البعوض الناقل للعديد من الأمراض ومنها حمى الضنك.
وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية د. علي الوليدي إن المشروع يمثل أهمية بالغة في مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك، مثمنًا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة للقطاع الصحي في بلاده ضمن الاعمال الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
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