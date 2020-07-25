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98 ألف متدرب في القيادة المدرسية بعسير

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نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، عددا من البرامج الصيفية للقيادة المدرسية الصيفية للبنين والبنات على مستوى إدارات التعليم.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن 17 برنامجا تدريبيا نفذت، بواقع 41 ساعة تدريبية، استفاد منها 98782 مشاركا ومشاركة من مختلف الإدارات التعليمية بالمملكة، وبلغت نسبة الحضور من تعليم عسير 28.78 %، و71.22 %، من بقية الإدارات.

من جانبه أبان رئيس قسم القيادة المدرسية فايز الشهري، أن البرامج استهدفت تدريب القادة والقائدات في عدد من المهارات الأساسية عطفا على دورهم المحوري والمهم في العملية التعليمية.

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