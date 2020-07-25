شكرا لقرائتكم خبر عن 456 جامعا ومسجدا لصلاة «الأضحى» بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك استعداداته لتهيئة وتجهيز 456 جامعًا ومسجدًا في مدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، بعد تجهيز عدد من المساجد الإضافية لمنع الزحام.

وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة عبدالله السبيعي، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز هذه الجوامع والمساجد بكل مستلزماتها لتكون جاهزة لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد في موعد إقامتها بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة عند الساعة 6:10 حسب تقويم أم القرى، داعيًا إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية ضمن البروتوكولات التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص داخل الجوامع والمساجد حفاظًا على سلامة وصحة المصلين.