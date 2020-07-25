شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف 42 محكمة بإنجاز القضايا العاجلة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا العاجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.

ووجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني بتكليف 42 محكمة و68 قاضيًا منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية خلال إجازة العيد.

وبيّن الأمين العام للمجلس الشيخ د. محمد الفهيد أن المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل -خلال إجازة عيد الاضحى المبارك- بلغ عددها 18 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، جازان جدة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، عرعر، نجران، الباحة، سكاكا، الخرج، الطائف، الأحساء، والقريات.

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وأضاف د. الفهيد أنه تم تكليف 15 محكمة تنفيذ في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، جازان، نجران، سكاكا، الطائف، الأحساء، حفر الباطن، جدة.

كما تم تكليف 9 محاكم عامة في كل من وادي الدواسر، الدوادمي، القنفذة، ينبع، حفر الباطن، الخرج، عرعر، الباحة، والقريات.

ونصّ التكليف على أن يكون العمل وفقًا لقواعد العمل عن بُعد وحسب الإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية ومتطلبات الإجراءات الناتجة عن جائحة كورونا.