شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط فرز بصري بجوامع الجوف والان نبدء بالتفاصيل

تواصل فرق التطوع التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف إقامة نقاط الفرز في جوامع المنطقة. وقامت فرق التطوع بالمسح في عدد من جوامع مدينة سكاكا ومحافظة طبرجل بتقديم خدمات الفحص لدرجة الحرارة وتقديم المعقمات لرواد الجامع، حرصاً على سلامة المصلين ومساعدتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومساعدة المصلين بتطبيق التباعد الجسدي وتقديم كل ما يحتاجونه من خدمات. وتأتي المبادرة التي تبنتها الهيئة حرصا منها على تقديم جميع الخدمات الاحترازية التي تحد من انتشار هذه الجائحة والمحافظة على سلامة المصلين أثناء صلاة الجمعة.

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