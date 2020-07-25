شكرا لقرائتكم خبر عن فحص أول دفعة من مقدمي الخدمات بالمشاعر والان نبدء بالتفاصيل

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة أمس، عمل مسحات فيروس كورونا «PCR» لأول دفعة من العمالة المعنيين لتقديم الخدمة بمسجد المشعر الحرام للاطمئنان على سلامتهم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. وأوضحت الوزارة أن فحص جميع مقدمي الخدمة والموظفين المباشرين لتقديم الخدمات للحجاج في المشاعر يتم فحصهم والتأكد من سلامتهم من مرض كوفيد 19، وذلك من قبل وزارة الصحة متمثلة في مديرية الشؤوون الصحية بمنطقة مكة المكرمة. وتحرص وزارة الصحة أن يكون تنفيذ الخطة المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن خلال هذا الموسم.

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