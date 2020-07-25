شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «قيس» بذكرى إعلان الجمهورية التونسية والان نبدء بالتفاصيل
من جهة أخرى تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا، من ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. واطمأن ملك البحرين خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-.
وقد طمأن سمو ولي العهد، ملك البحرين على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن تقديره له على مشاعره الأخوية الصادقة، كما تلقى سمو ولي العهد، اتصالاً هاتفيا، من سمو نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. وقد طمأن الأمير محمد بن سلمان، سمو ولي عهد دولة الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية النبيلة، كما تلقى سمو ولي العهد، اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق محمد الحلبوسي، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله».
وقد طمأن سمو ولي العهد، رئيس مجلس النواب العراقي على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن شكره له على مشاعره النبيلة.
كما تلقى سمو ولي العهد، اتصالًا هاتفيًا من قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-. وقد طمأن سمو ولي العهد، قائد الجيش الباكستاني على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن شكره له على مشاعره الصادقة.
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