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اكتمال تطوير بيئة العمل بصحة الشرقية

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استكملت المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية تنفيذ المرحلة الأخيرة لتطوير بيئة عملها وذلك في إطار برنامج التحول الوطني الذي تعمل وزارة الصحة على مواكبته.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الشرقية أسعد سعود، أن البرنامج يتضمن تطوير وتحسين بيئة وجودة الخدمة المقدمة للمستفيد بما يحقق مردوداً إيجابياً على إنتاجية العمل، مراعين بذلك استغلال المساحات المتاحة بمبنى المديرية بشكل أمثل لتقديم أداء أفضل لمراجعيها.

وأكد أن استمرار خطة تحسين بيئة العمل وتحسين بيئة مكاتب عمل موظفي المديرية وبيئة استقبالها، للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين بما يتماشى مع الطريق الذي رسمته المملكة العربية بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وذلك نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة، تمثل في المشروع الوطني «رؤية المملكة 2030».

وأشار إلى أن تصاميم بيئة العمل حديثة ومواكبة، وصممها ونفذها مهندسون مختصون لتوفير مكان للعمل يعزز أهمية التواصل الداخلي بين المستفيد والموظف دون حواجز، ويحفز الموظفين على أداء عملهم بإنتاجية عالية.

ولفت إلى أن وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول تفقد مؤخرا مشروع تطوير بيئة عمل المبنى الرئيسي للمديرية بعد اكتمال تصميمه النموذجي الجديد.

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