شكرا لقرائتكم خبر عن دوار أطول علم للمملكة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة الجبيل تنفيذ تطوير دوار شارع الملك عبدالعزيز تقاطع شارع المدينة.

وقال رئيس بلدية الجبيل م.نايف الدويش إن التطوير يأتي مساهمةً من رجال الأعمال لتطوير المدينة واستشعاراً للمسئولية الاجتماعية، لافتا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدية وعدد من رجال الأعمال بذلك الشأن.

وأشار الدويش إلى أن هناك مبادرات تطويرية قادمة وليس بمستغرب من رجالات الجبيل الذين قدموا الكثير وننتظر منهم المزيد لهذه المدينة التاريخية.

يذكر أنه تم اختيار الدوار ليكون مقر أطول علم للمملكة بالمنطقة بارتفاع 65 مترا.