شكرا لقرائتكم خبر عن دوار أطول علم للمملكة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس بلدية الجبيل م.نايف الدويش إن التطوير يأتي مساهمةً من رجال الأعمال لتطوير المدينة واستشعاراً للمسئولية الاجتماعية، لافتا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدية وعدد من رجال الأعمال بذلك الشأن.
وأشار الدويش إلى أن هناك مبادرات تطويرية قادمة وليس بمستغرب من رجالات الجبيل الذين قدموا الكثير وننتظر منهم المزيد لهذه المدينة التاريخية.
يذكر أنه تم اختيار الدوار ليكون مقر أطول علم للمملكة بالمنطقة بارتفاع 65 مترا.
كانت هذه تفاصيل خبر دوار أطول علم للمملكة بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.