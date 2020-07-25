شكرا لقرائتكم خبر عن حجز مواعيد ذبح الأضاحي بالدمام إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

دشنت أمانة المنطقة الشرقية، أول أمس، خدمة إلكترونية لحجز مواعيد ذبح الأضاحي في مسلخ الدمام المركزي، والتي أطلقتها الأمانة عبر بوابتها الرقمية، تزامنًا مع استعداداتها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد الصفيان، أن الخدمة تتيح للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونيًا لذبح أضاحيهم في مسلخ الدمام المركزي، بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد؛ ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أن الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك، وجهود الأمانة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، تماشيًا مع الجهود المبذولة والإرشادات التي أصدرتها الجهات المعنية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن خطوات الاستفادة من الخدمة، تتم عبر تقديم الطلب إلكترونيًا من قِبل المستفيد عبر بوابة الأمانة الرقمية، ليتم مراجعة طلبه ومن ثم إشعار المستفيد برسالة نصية تفيده باليوم والوقت المسموح له في التوجّه إلى مسلخ الدمام المركزي لذبح أضحيته، مؤكدًا أن الخدمة تساهم في تطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي، وعودة الحياة لطبيعتها، وتنظيم المستفيدين للاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة لهم من قِبل أمانة المنطقة الشرقية.

وشدد على أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك لخدمة أكبر قدرٍ من المستفيدين، تحت عنوان «سهّلناها عليك»، وتعمل الأمانة بشكل دائم على الاستفادة من التقنية الحديثة في تطوير خدماتها لتوفير عناء الوقت والجهد على المستفيدين.