أمير الشرقية يوجه بتوسيع قاعدة الشركاء في «الإسكان التنموي»

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دعم واهتمام
ونوه أمير المنطقة الشرقية، خلال ترؤسه بمكتب سموه بديوان الإمارة عبر الشبكة الافتراضية، الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بالدعم السخي واللا محدود الذي حظي به قطاع الإسكان، ودعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، مشددا على ضرورة دراسة الخيارات السكنية المتاحة، والبحث عن خيارات منخفضة التكلفة، وقادرة على تحقيق مفاهيم كفاءة الطاقة، وتتناسب مع احتياجات وتطلعات المستفيدين.
تحفيز التطوع
وبين سموه أهمية المسارعة في توفير الوحدات السكنية للمستفيدين على قوائم الجمعيات الخيرية الشريكة، ودراسة الحالات بما يضمن منح الحالات الأشد حاجة الأولوية في تسلم الوحدات، مضيفا إن الفرص التنموية في مجال الإسكان واسعة، مما يحتم على مختلف الجهات المشاركة والمبادرة في سد ذلك الاحتياج المُلح، مؤكدا أهمية تعزيز التمويل غير الحكومي لبرامج ومبادرات البرنامج، وتفعيل الدور التطوعي وتعزيز المشاركة التطوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في تحفيز التطوع التخصصي في مختلف القطاعات والبرامج، مشيراً سموه للدور المحوري للجنة في تحقيق المستهدفات، مما يوجب مد جسور التعاون والشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات، وإشراكها بحسب اختصاص كل جهة في تحقيق الأهداف.
تنمية القدرات
ودشن سموه خلال الاجتماع مبادرات تنمية قدرات مستفيدي الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية. وشهد اللقاء عرضاً مرئياً من أمين المنطقة م. فهد الجبير، الذي تناول جهود الأمانة في دعم جهود اللجنة، والإسهامات التي تعمل عليها الأمانة لتنفيذ التوصيات الصادرة. كما شهد اللقاء عرضاً مرئياً من وكيل وزارة الإسكان للإسكان التنموي م. أحمد بن القرعاوي، بين فيه جهود البرنامج، والأهداف التي يسعى لها، والمنجزات التي تحققت منذ انطلاق البرنامج.
واطلع سموه على إيجاز عن جهود اللجنة في الفترة الماضية، وما وقعته من اتفاقيات إطارية، ومبادرات مختلفة، بالإضافة إلى زيارات المتابعة والتنسيق التي عملت عليها اللجنة.
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