شكرا لقرائتكم خبر عن 50 فردا الحد الأقصى للانتظار بمسلخ بقيق والان نبدء بالتفاصيل
واستمع أعضاء المجلس إلى الخطط التي تم وضعها والترتيبات التي سيتم العمل عليها من أول أيام عيد الأضحى المبارك لتفادي حدوث الازدحام. وأوضح المسؤولون عن المسلخ أن الآلية التي ستتخذ للحفاظ على سلامة الجميع ولتطبيق الاحترازات الوقائية بالتباعد تتمثل في توزيع أرقام قبل العيد وتخصيص قاعة انتظار لا يتجاوز عدد المقاعد بها 50 مقعدا تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، كما تم تخصيص ثلاجات لوضع الأضاحي التي يتم الانتهاء منها فوراً لحين استلامها من صاحبها.
من جانبه، أكد م. الزهراني أن الجولة التفقدية مهمة جداً وذلك من أجل الوقوف على الاستعدادات وتدوين الملاحظات ورفعها إلى البلدية من أجل أن يطبقها المستثمر للمسلخ. ولفت إلى تقديم بعض المقترحات الفورية للعاملين في المسلخ من أجل تطبيقها والاستعانة بالجهات الأخرى كشرطة المحافظة وذلك لتنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المسلخ والتقيد أيضاً بالإجراءات اللازمة.
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