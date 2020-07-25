شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف مرتادي الأسواق بكيفية اختيار الأضحية والان نبدء بالتفاصيل

ينفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية والضوابط الخاصة بذلك مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وتتوزع الكوادر البيطرية متمثلةً في الإرشاد البيطري في أسواق الماشية مستهدفة تثقيف المواطنين والمقيمين في كيفية اختيار الأضحية والشروط الواجب توافرها في الأضحية ومراقبة الأسواق وأسعار الأضاحي وتطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان، وذلك من خلال الرد على استفسارات الجمهور في الأسواق لما لذلك من أهمية قصوى في المساهمة في رفع الوعي لدى مرتادي الأسواق ولأهمية تلك الشعيرة لدى جميع المسلمين.

وأوضح مدير الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء د. نبيل المسلم أنه يجب مراعاة الشروط الصحية عند اختيار الأضحية، وأن تكون لائقة صحيا ومطابقة للمواصفات الشرعية ولكي تكون الأضحية صحية يجب مراعاة الشكل الظاهري، بأن يكون الحيوان سليما ظاهريا، وأن يكون الشعر والصوف سليمين وغير متساقطين، وأن يكون الأنف نظيفا ورطبا وليس به أي تقرحات، وأن يكون الفم سليما لا يوجد به تشققات، وأن تكون الأسنان سليمة على حسب العمر، وأن تكون العينان لامعتين براقتين لا يوجد بهما أي التهابات أو احمرار، والقوائم سليمة لا يوجد بها جروح أو كسور أو عرج، والخصيتان سليمتان ومتماسكتان.

ولفت إلى أن الشروط الشرعية تتمثل في أن تبلغ السن المحددة شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره، والمسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. مبينا أن الثني من الإبل ما تم له خمس سنين، والثني من البقر ما تم له سنتان، والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.