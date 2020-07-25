شكرا لقرائتكم خبر عن 2517 جامعا ومسجدا لصلاة «الأضحى» بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة د. سالم الخامري، إن الفرع أنهى استعداداته لتهيئة الجوامع والمساجد المساندة لصلاة العيد؛ لتخفيف الزحام، وروعي في ذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم مستمر ونظافة وصيانة، والتأكيد على المراقبين والعاملين بالوقوف ميدانيًا؛ للتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع. ودعا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل الجوامع حفاظًا على سلامة المصلين.
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