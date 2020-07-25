شكرا لقرائتكم خبر عن 2517 جامعا ومسجدا لصلاة «الأضحى» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة المساجد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، تهيئة وتجهيز 2517 جامعًا ومسجدًا بمنطقة مكة المكرمة وجميع المحافظات التابعة لها؛ لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، منها 1807 جوامع، و710 مساجد إضافية لمنع الزحام.

وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة د. سالم الخامري، إن الفرع أنهى استعداداته لتهيئة الجوامع والمساجد المساندة لصلاة العيد؛ لتخفيف الزحام، وروعي في ذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم مستمر ونظافة وصيانة، والتأكيد على المراقبين والعاملين بالوقوف ميدانيًا؛ للتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع. ودعا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل الجوامع حفاظًا على سلامة المصلين.