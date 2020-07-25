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كلمات دعوية بمساجد سكاكا

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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، خلال المدة من الثالث وحتى السابع من شهر ذي الحجة الجاري، سلسلة من الكلمات الدعوية، يلقيها عدد من الدعاة في مساجد وجوامع مدينة سكاكا بعد صلاتي المغرب والعشاء.

ويتحدث الدعاة خلال هذه الكلمات حول فضل الحج والترغيب فيه، وأحكام الحج وعشر ذي الحجة والأضحية، ومقاصد الحج، وفضل عشر ذي الحجة، وصفة الحج، وثمرات الحج، والحج أركان وواجبات، وفضل صيام عشر ذي الحجة.

وتأتي هذه الكلمات في إطار الجهود والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على استغلال الأوقات والأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة.

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