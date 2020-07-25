شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات دعوية بمساجد سكاكا والان نبدء بالتفاصيل
ويتحدث الدعاة خلال هذه الكلمات حول فضل الحج والترغيب فيه، وأحكام الحج وعشر ذي الحجة والأضحية، ومقاصد الحج، وفضل عشر ذي الحجة، وصفة الحج، وثمرات الحج، والحج أركان وواجبات، وفضل صيام عشر ذي الحجة.
وتأتي هذه الكلمات في إطار الجهود والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على استغلال الأوقات والأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة.
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