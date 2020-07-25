شكرا لقرائتكم خبر عن «رحلة المشاعر».. فيلم وثائقي لـ«حج 1440» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد المعهد د. باسم قاضي أنَّ الفيلم يُبرِز الجهود التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وإظهار مقاصد الحج في أبهى صورها في جوانبها التنظيمية وإدارتها للحشود في أكبر حدث عالمي وتجمّع بشري على الإطلاق.
وأكد أن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عمل منذ 40 عامًا على خدمة ضيوف الرحمن؛ إيمانًا منه برسالته، واضعًا هدفه أن يكون المرجع الاستشاري الرائد في أبحاث الحج والعمرة والزيارة وتطبيقاتها.
وأضاف د. قاضي إن الفيلم ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030 للإسهام في تحقيق الهدف الثالث من برنامج خدمة ضيوف الرحمن لإثراء التجربة الدينية والثقافية، في سياق يعزز قيمة هذه الرحلة العظيمة إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
وبيّن أن الفيلم خرج في نسختين: عربية وأخرى إنجليزية بمدةِ 12 دقيقة، لافتًا إلى إتمام إنتاج نسخة مختصرة تسلط الضوء على الخدمات المقدمة من الجهات والقطاعات التنظيمية لإدارة أعمال الحج.
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