محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت عشيرة "آل عمرية" بقبيلة "آل سلمان" بفيفاء؛ بعقد قران الزميل الإعلامي عبد الرحمن يحيى السلماني، على كريمة أحمد سليمان السلماني. وبهذه المناسبة تلقى " السلماني " التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فيما تهنئ "الخليج 365" العريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. "آل عمرية" تحتفل بعقد قران "السلماني" بفيفاء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-25 احتفلت عشيرة "آل عمرية" بقبيلة "آل سلمان" بفيفاء؛ بعقد قران الزميل الإعلامي عبد الرحمن يحيى السلماني، على كريمة أحمد سليمان السلماني. وبهذه المناسبة تلقى " السلماني " التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فيما تهنئ "الخليج 365" العريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. Advertisements 25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 12:49 AM احتفلت عشيرة "آل عمرية" بقبيلة "آل سلمان" بفيفاء؛ بعقد قران الزميل الإعلامي عبد الرحمن يحيى السلماني، على كريمة أحمد سليمان السلماني. وبهذه المناسبة تلقى " السلماني " التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فيما تهنئ "الخليج 365" العريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. ، "آل عمرية" تحتفل بعقد قران "السلماني" بفيفاء ،

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