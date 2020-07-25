شكرا لمتابعة خبر عن 11 حالة وفاة بفيروس كورونا في الرياض فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): سجلت، المملكة يوم الجمعة 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء سجلت، المملكة يوم الجمعة 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2672 حالة وفاة. وتوزعت حالات الوفاة كالتالي: 11 منهم توفوا في الرياض، و5 في جدة، و2 في كل من مكة المكرمة وتبوك وجازان وحفر الباطن وحائل ووادي الدواسر، ومتوفى واحد في كل من الدمام والطائف والقطيف والمبرز والخرج والباحة ومحايل عسير والعيون ورجال ألمع.

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