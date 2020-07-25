شكرا لمتابعة خبر عن الملك المؤسس يحرج حفيد العثمانيين بعد كشف سبب غزو أجداده للجزيرة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهرت وثيقة نادرة نٌشرت في 13 من ذي الحجة عام 1349هـ، الموافق 1 مايو 1931 ما قاله المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، للأمير أحمد وحيد الدين حفيد السلطان العثماني عبدالعزيز

ونُشرت الوثيقة في العدد 333 من صحيفة أم القرى؛ حيث جاءت كلمته في معرض خطابه يوم 6 من ذي الحجة من نفس العام أمام الجمع المدعو إلى مأدبته.

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وقال الملك المؤسس: “لقد أوذينا في سبيل الدعوة إلى الله وقوتلنا قتالاً شديداً، ولكننا صبرنا وصمدنا، إن أعظم من حاربناهم أجداد هذا الرجل (يقصد حفيد السلطان العثماني)، ولم يقاتلونا إلا لأننا امتنعنا أن نقول للسلطان بأننا (عبد أمير المؤمنين)، لا، لا، لا، لسنا عبيداً إلا لله تعالى (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)”.

وأراد الملك أن يذكر المسلمين بما حدث في سالف الأيام للاتعاظ والعبرة، خاصة تلك الحروب التي ساقتها الدولة العثمانية الغازية ضد الدولة السعودية الأولى وتدمير عاصمتها الدرعية والكثير من المدن.