طبيب أعشاب: هذه قصة علاجي لوالدتي السبعينية من فيروس كورونا بالكمثرى

كشف الدكتور محمد سعيد صاحب أول شهادة في الطب البديل من الصين، في تصريحات خاصة لـ(عاجل)، عن قصة علاجه لوالدته وأخيه الصغير مع الإصابة بفيروس كورونا والكمثرى.

وقال سعيد، إنه قبل ١١ يوم تقريبًا اتصلت به والدته تشكو من سخونة وحكة في الحلق، وقبلها بيومين كان لدى أخيه الصغير سخونة، فشك في كورونا، وأوعزت لوالدته بتجنب كل الغذاء الحار مثل شطة، فلفل، زنجبيل، وضرورة تناول وصفة الكمثرى المسلوقة مع سكر النبات وعسل أكاسيا الفاتح اللون، لكن بسبب الغثيان الذي عانت منه الوالدة مع السخونة كانت تأكل الكمثرى أكلًا بدون سلق، لافتًا إلى أنه بعد مضي عدة أيام تأكد إصابة أخيه الصغير بفيروس كورونا بسبب المخالطة في العمل وإصابة والدته.

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وأضاف، أنه بعد ١١ يوم من ظهور الأعراض على والدته، ومع استخدام الكمثرى كأكل لم تصاب والدته بالسخونة، إلا أول يوم، وبعدها فقط الأعراض لديها غثيان، وشهية ضعيفة للأكل، وحكة في الحلق، ولم تصب بأي التهاب في الرئة، أو صعوبة في التنفس، منوهًا إلى أن ذلك حدث بفضل الله ثم وصفة الكمثرى مع عسل الأكاسيا الفاتح اللون، والابتعاد عن الغذاء الحار مثل الشطة، الفلفل، الزنجبيل، القرفة، القرنفل، الكركم، وغيرهم.

وأوضح طبيب الأعشاب، أن والدته عمرها ٧١ سنة تقريبًا، وتعاني من السكري، والضغط، والكوليسترول، مشيرًا إلى أنها في طريقها للشفاء بالكامل علمًا بأنها لم تستخدم اَي أدوية غير أدوية الأمراض المزمنة عندها، وفيتامين سي، وحبوب مص ستربسل، أما البنادول فاستخدمته ليوم واحد فقط.

وأكد طبيب الأعشاب، على أن وصفة الكمثرى المسلوقة مع سكر النبات وعسل أكاسيا الفاتح اللون هي أفضل وصفة في علاج كورونا مع ضرورة الإبتعاد عن الغذاء الحار مثل شطه فلفل زنجبيل وغيره.