ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس مجلس النواب العراقي

للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين...
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا، من محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقد طمأن سمو ولي العهد، رئيس مجلس النواب العراقي على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن شكره له على مشاعره النبيلة.
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