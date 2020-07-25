ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك البحرين للاطمئنان على سلامة خادم الحرمين

أعرب عن تقديره لمشاعره الأخوية..
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
واطمأن جلالة ملك البحرين خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقد طمأن سمو ولي العهد، ملك البحرين على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن تقديره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك البحرين للاطمئنان على سلامة خادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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